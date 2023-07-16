بث مباشر الاهلي والمقاولون العرب الان يلا شوت أون تايم سبورت-بث مباشر الاهلي اليوم يلا شوت، يعود الأهلي المصري مساء اليوم أمام المقاولون العرب لمواصلة طريقه في الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحصيل النقاط الأعلي في الدوري المصري لحامل اللقب الدوري المصري للعام 2023م، لهذا سيكون الاهلي اليوم مطالب فقط في الفوز ولاشي غيره لمواصلة طريقه في الدوري المصري كأعلي نقاط يحققها كحامل للقب الدوري، لهذا متابعين الكرام، سنخصص لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز اليوم والتي ستعرض كما جرت العادة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت المصرية.

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ومشاهدة مباراة الأهلى والمقاولون العرب بث مباشر، سيكون لقاء ذات اثارة وتشويق وسيكون كذلك محط اهتمام كبير وعالي من قبل الجمهور الاهلي المصري وكذلك المقاولون العرب، ومباراة الأهلى والمقاولون العرب بث مباشر ستلعب على برج العرب، سيكون لقاء الاهلى والمقاولون العرب لحساب الجولة 34،و ستعرض عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

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وقبل مشاهدة مباراة الاهلى والمقاولون العرب بث مباشر، أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، عن معلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب وهو "مؤمن حسن"، حيث يستعد كلا من الفريقين لهذه المواجهة الرائعة بكل قوة وتركيز عالي من أجل تحقيق الانتصار.

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ومباراة الأهلي الاهلى والمقاولون العرب، ستحظى باهتمام كبيرة لمشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب من قبل عشاق الأهلي المصري وكذلك المقاولون العرب كون المباراة تعنى الكثير لدى الجمهور المصري المحب للنادي الأهلي لهذا سيكون بحث مشاهدة مباراة المقاولون العرب والأهلي المصري هو الأعلى خلال الدقائق المقبلة والتي تسبق مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري بث مباشر.



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ومشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري وكما قلنا لكم في مقالنا الذي حمل عنوان رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، أن مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري ستكون مذاعة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية والتي تمتلك حقوق عرض بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر، لهذا سنضع لكم تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري بث مباشر.

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري اليوم

- القمر التردد FEC/SR الجودة

- سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

- سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

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وضمن مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، سيكون البحث خلال الدقائق المقبلة على مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:00 بتوقيت تونس، 08:00 بتوقيت السعودية والقدس الشريف، بشكل كبير ومكثف عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث العالمية، خاصة وأن البحث سيكون متركزاً على مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب للقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورت 1" تعليق مؤمن حسن، ومشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب مباشر هنـــــــــــا

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وفي مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، نلفت لكم أنه في مشاهدة مباراة الاهلى والمقاولون العرب بث مباشر أن الأهلي بطل الدوري يحتل الصدارة بـ 78نقطة جمعهم من خوض 29 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة والتعادل 6 مباريات، وهو أقوى خط هجوم بـ 46 هدف، وأقوى دفاع حيث استقبل 8 أهداف فقط.







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ورابط مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، وكانت أخر مباراة خاضها في المنافسات يوم 13/7/2023 أمام الزمالك والتي انتهت بفوز الاهلي 4/1

ويدخل المارد الأحمر المباراة أمام المقاولون العرب وهدفه تحقيق الثلاث نقاط والاستمرار في تحقيق الانتصارات لزيادة الفارق مع أقرب منافسيه بيراميدز وحصوله على رقم تاريخي في الدوري المصري.

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والأهلي يواجه المقاولون العرب على ملعب استاد برج العرب، في إطار مباريات الأسبوع الـ34 من عمر المسابقة المحلية، وقد جاءت قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الدوري

في حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، أما خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني، فيما حل في خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد قندوسي، برونو سافيو، أحمد عبد القادر، أفشة، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

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ومشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب والتي تقام ضمن مباراة الجولة الـ34 من الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب في مصر، واستقر فيها مدرب الأهلي على تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب مساء اليوم ، فوفقاً لوسائل الإعلام المصرية فأن تشكيل الاهلى المتوقع أمام المقاولون العرب، في حراسة المرمى: محمد الشناوي

أما خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود متولي، خالد عبد الفتاح، وخط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد القندوسي، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر.

وخط الهجوم: محمد شريف.

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وفي مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، حيث يفتح استاد الجيش ببرج العرب أبوابه لإستضافة مباراة حاسمة ونارية حيث يلتقي فريق الأهلي مع منافسه فريق المقاولون العرب اليوم ، في الأسبوع ال34 من ضمن منافسات الدوري المصري ، حيث ستقام المباراة مساء اليوم الموافق 16 من شهر يوليو الحالي.

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وضمن مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت موريتانيا ، وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، بينما في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا ، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، بينما في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب الان بث مباشر في الدوري المصري هنــــــــا