"مهجة القدس": إصابة الأسير المجاهد مهنى شرقاوي بمرض السكري

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأحد16/7/2023م، أن الأسير المجاهد مهنى خالد أحمد شرقاوي (47 عامًا) أصيب بمرض السكري بعد ظهور أعراض المرض عليه وصدور نتيجة الفحص، علمًا أنه لم يكن يعاني من هذا المرض قبل اعتقاله.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن جلبوع في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخةً عنها، أن إدارة السجن أبلغت الأسير مهنى شرقاوي أنه أصيب بمرض السكري بعد ظهور أعراض المرض عليه وصدور نتيجة الفحص.

من جهتها، جددت مؤسسة مهجة القدس مطالبتها المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج للأسرى وبشكل عاجل ودوري وفوري، معتبرةً أن إصابة الأسير مهنى شرقاوي بمرض السكري بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال ومصلحة سجونه بحق الأسرى، داعيةً للعمل على فضح ممارسات سلطات الاحتلال الصهيوني وكشف جرائمها بحق الأسرى المرضى والمعزولين في سجونه للرأي العام في المجتمعات المختلفة، والعمل على تقديم وملاحقة المسؤولين الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل ما من شأنه أن يفضح جرائم المحتل الصهيوني ويعمل على لجم وإيقاف الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين.

جدير بالذكر أن الأسير مهنى شرقاوي من بلدة الزبابدة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وولد بتاريخ 02/03/1976م، وهو متزوج؛ ولديه ثلاثة أطفال، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 02/09/2022م، وهو ما زال موقوفًا، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال.

