موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2023- ،يترقب المواطنين الغزيين موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعي نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها غزة؛ نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، الذي أدى إلى شلل في كل مناحي الحياة، حتى باتت دفعات الشؤون الاجتماعية هي مصدر الدخل الوحيد لآلاف الأسر التي عانت من ويلات الفقر، بعد تأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية يتساءل الغزيين عناوين البحث عبر محركات بحث "جوجل"، حيث يتساءل المنتفعون والأسر المحتاجة في قطاع غزة حول موعد صرف مخصصات الشؤون، خاصة بعد تأخر صرفها ،وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم في هذه المقالة للحديث عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة 2023م.

موعد صرف شيكات الشؤون 2023

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2023، ومخصصات الشؤون الاجتماعية اخباره تلقى أهمية واسعة وكبيرة لدى سكان قطاع غزة.

فقد أعلن مؤخراً وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ،عن انتهاء كافة إجراءات صرف شيكات الشؤون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعملية صرفها ستكون قبل نهاية الشهر الجاري يوليو 2023

موعد صرف شيكات الشؤون 2023

ويبلغ عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يُسهم بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها.

ويشار إلى أن أخر دفعة تم صرفها لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، كانت نهاية شهر رمضان المبارك 2023م.