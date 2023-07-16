نادي سعودي يتوصل لاتفاق لضم رياض محرز

توصل نادي الأهلي السعودي إلى اتفاق نهائي لضم النجم الجزائري رياض محرز من نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية على حسابها في موقع "تويتر": "الأهلي السعودي يصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي الجزائري رياض محرز".

وأضافت الصحيفة: "التوقيع مع محرز بعد اجتيازه الفحوص الطبية، وسيلتحق مباشرة بمعسكر الفريق الخارجي".

وفي السياق، أكدت تقارير صحفية أنه تقرر أن يصل محرز إلى مدينة دبي الإماراتية، غدا الاثنين، تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقده الرسمي مع الأهلي السعودي بعد إنهاء الإجراءات الرسمية مع مانشستر سيتي.

وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح محرز ثالث لاعب كبير يضمه الأهلي السعودي هذا الصيف، بعد الحارس السنغالي إدوارد ميندي القادم من تشيلسي، والمهاجم البرازيلي فيرمينو القادم من نادي ليفربول.