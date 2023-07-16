يعد الثوم من التوابل الغذائية الغنية بالبوليفينول والكبريت العضوي التي يتم استهلاكها منذ العصور القديمة لتعزيز الصحة والوقاية من العديد من الأمراض البشرية الشائعة، مثل السرطان واضطرابات القلب والأوعية الدموية وضغط الدم والسكري.

ويعتبر الثوم هو إضافة سهلة لأنواع كثيرة من الوجبات، وإلى جانب استخدامه على نطاق واسع للتذوق والتوابل، يمكن للثوم أن يوفر فوائد صحية ملحوظة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع في السطور التالية 5 فوائد رئيسية للثوم على صحة الإنسان.

الثوم فيه مركبات قادر على حماية الجسم ضد البكتيريا الضارة ويعتبر من مضادات الأكسدة الطبيعية القادرة على طرد الجذور الحرة وتقوي الجهاز المناعي.

1. الثوم مغذي جيد بالرغم من صغر حجمه

يحتوي فص الثوم النيء على 14 سعرة حرارية، و0.57غ من البروتين، وحوالي ثلاثة غرامات من الكربوهيدرات.

ويحتوي الثوم على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التالية:

فيتامين C (2.81 مغ)

السيلينيوم (1.28 ميكروغرام)

المنغنيز (0.15 مغ)

حديد (0.15 مغ)

2. الثوم يقوي المناعة

تتميز أبصال الثوم اللذيذة الموجودة في نهاية النبات بأنها غنية بمركبات مغذية تسمى الأليسين والأليناز،حيث وجود الأليسين يساعد في تقوية جهاز المناعة.

وتحدثت دراسات أن الثوم يقوي جهاز المناعة عن طريق تحفيز الخلايا المناعية مثل الضامة والخلايا الليمفاوية والخلايا القاتلة الطبيعية.

وأظهرت الدراسات إن الثوم قد يساعد أيضا في درء نزلات البرد والإنفلونزا بسبب خصائص النبات المضادة للميكروبات والمضادات الحيوية، والتي من شأنها أن توقف نمو الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى غير المرغوب فيها.

3. وقد يقلل الثوم من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

يعد الثوم أيضا مصدرا جيدا للمواد الكيميائية النباتية، التي تساعد على توفير الحماية من تلف الخلايا، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

والمواد الكيميائية النباتية هي مركبات موجودة في الخضار والفواكه مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وهناك بعض الأدلة على أن تناول المواد الكيميائية النباتية من خلال الثوم يمكن أن يكون له تأثيرات مضادة للسرطان ويحتمل أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون والمستقيم.

4. الثوم قد يحسّن صحة القلب

ووجدت دراسة تقول أن تناول كبسولتين من مستخلص الثوم يوميا لمدة شهرين يمكن أن يخفض ضغط الدم ويقلل من تصلب الشرايين للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وفي دراسة أخرى تقول إن الثوم يمكن أن يقلل الدهون في الدم، ما يعني انخفاض نسبة الكوليسترول وبالتالي انخفاض خطر تراكم اللويحات في نظام القلب والأوعية الدموية.

5. قد يسمح لك الثوم بممارسة الرياضة لفترة أطول

لأن الثوم يطلق أكسيد النيتريك، وهو مركب يريح الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم. وغالبا ما يتم إطلاق هذا المركب أثناء الجري لتزويد العضلات العاملة بالمزيد من الأكسجين

لذلك يلجأ الرياضيون اليونانيون لتناول الثوم قبل المناسبات الرياضية لتحسين أدائهم.

ووجدت بعض الدراسات التي أجريت على الفئران والجرذان أيضا أن الثوم يمكن أن يحسن القدرة على التحمل الرياضي.