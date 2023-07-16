بالصور الحرارة تقلب الطاولة على محطة توليد الكهرباء...و"المولد الرابع" يستنفر الغزيين !

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس السبت 15/7/2023، حملة إلكترونية حملت وسم "المولد الرابع" احتجاجًا على استمرار أزمة التيار الكهربائي في قطاع غزة، وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة فصل الصيف وأزمة قطع الكهرباء في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 17 عاماً.

وأطلق نشطاء فلسطينيون هذه الحملة وقد انخفضت عدد ساعات وصل الكهرباء خلال موجة الحر التي ضربت البلاد في هذه الأسبوع حتى وصلت إلى 4 ساعات فقط.

وتصدر وسم #المولد_الرابع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد دعوات وجهها عددٌ من النشطاء والمؤثرين الفلسطينيين لتسليط الضوء حول معاناة الغزيين في انقطاع الكهرباء .

ولاقت الحملة تفاعلاً واسعاً من آلاف المواطنين بتغريدات تظهر مأساة التي يعايشها سكان القطاع نتيجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي.





صرخات الغزيين تتعالى

التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تعالت للتعبير عن استيائهم الشديد في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي .

الدكتور زياد التتري نشر عبر صفحته على الفيس بوك "صباح الخير يا غزة البنزين والسولار المصري سعره في حدود واحد شيكل ويباع عنا في غزة بأكثر من ٦ شيكل."

وأضاف التتري "المولد الرابع صار إله أكثر من ١٧ سنة مش عارفين يشغلوه، في عنا واحد من الجيران بصلح مولدات وللعلم معاه توجيهي بس، أعتقد أنه ممكن يحل المشكلة يا مهندسين.

وأشار التتري إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "قرقري أو لا تقرقري ،زي جماعتنا بالزبط، يا حرام مش ملاقين الأكل عشان الشعب يأكل ويتهنى.

واستنكر التتري ما يحدث وقال "اللي بصير مش طبيعي...الذل والمهانة اللي عايشها الشعب ما حصلت نهائياً"

وختم التتري قوله " بس لا تنسوا أنه في حساب رباني آت لا محالة"

وفي ذات السياق كتب الإعلامي عبد الحميد عبد العاطي عبر صفحته عدة تغريدات تؤيد الحملة " احنا بشر من دم ولحم، خلوا عندكم دم وشغلوا # المولد الرابع"





وأضاف في تغريدة أخرى مستهجن فعل شركات الكهرباء " معك فلوس تشتري عدادات ذكية، لكن ما معك تشغل #المولد-الرابع" .





ومن جانبه وضح الإعلامي مثنى النجار ماذا يعني تشغيل المولد الرابع بالنسبة للأهالي؟ " في حال تشغيل هذا المولد من شأنه دعم جدول توزيع الكهرباء المعمول به بكمية كهرباء تقدر ب 20 ميجاوات وهي كمية ليست كبيرة ولكنها ستمكن شركة توزيع الكهرباء من تطبيق جدول ثمان ساعات وصل التيار بشكل كامل مع إمكانية تطبيق بعض الزيادات في ساعات الليل.





وكتبت الشابة راضية ساخرةً من الأوضاع التي يعيشها أهالي القطاع " احنا نضرب صاروخ على تل أبيب ونقول والله فقع من الحر بنلاقي المولد الرابع جايب ولدين خامس وسادس "فكر خارج البكسة"





وطالب الشاب عماد يوسف عبر صفحته حل مشكلة الكهرباء كلياً" إلي بطلب ، بيطلب جمل ، المولد الرابع، هيشغل جدول 8 ساعات ، احنا بدنا مشكلة الكهرب تنحل ، بدنا كهرب 24 ساعة زينا زي أي إنسان على الكرة الأرضية



