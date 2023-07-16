بالأرقام... فلسطين تحصل على 16 ميدالية بينها 8 ذهبيات في دورة الألعاب العربية

اختتمت دورة الألعاب العربية نسختها الـ 15، إذ جرى خلال الحفل مراسم التسليم والاستلام لراية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والتي انتقلت من الجزائر إلى السعودية.

وتم الإعلان، بصورة رسمية خلال الحفل، أنّ السعودية ستستضيف النسخة الـ 16 من دورة الألعاب العربية، عام 2027.

وحصلت فلسطين خلال البطولة العربية على 16 ميدالية توزعت بين 8 ذهبيات و4 برونزيات و4 برونزيات ، في حين تربعت الجزائر على عرش الميداليات .

وشهدت الحصيلة الختامية، التي انتهت مساء الجمعة، في اليوم الـ11 في الدورة العربية، صدارة جزائرية في مستوى الميداليات.

واحتلت الجزائر صدارة الترتيب بمجموع 253 ميدالية: 105 ذهبيات، و76 فضية، و72 برونزية، أمام تونس الثانية بمجموع 121 ميدالية: 23 ذهبية، و47 فضية، و51 برونزية.

وجاء جدول ترتيب الميداليات للدول المشاركة على النحو التالي:

