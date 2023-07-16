سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 16 يوليو 2023، تساءل كثير من المصريين في الساعات الأولى من صباح ثاني أيام الإجازة الأسبوعية عن أسعار الذهب في مصر، حيث استقر الذهب اليوم الأحد 16 يوليو 2023، عند آخر انخفاض سجله أمس، وسط تزايد معدلات البحث لمعرفة سعر الذهب اليوم "وكالة فلسطين اليوم " تضع بين أيديكم في السطور التالية أسعار الذهب في مصر والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم الأحد 16 يوليو 2023

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأحد 16 يوليو 2023

شهد سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم الأحد 16 يوليو، نحو 2497 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاحد 16 يوليو 2023

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الأحد 16 يوليو، حيث سجل 2185 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 16 يوليو 2023

سجل الذهب عيار 18 اليوم في مصر الأحد 16 يوليو، استقرارا نحو 1873 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 16 يوليو:

وشهد سعر الجنيه الذهب، اليوم في مصر الأحد 16 يوليو، ثباتا ملحوظا نحو قيمة 17480 جنيها.

أسعار الذهب العالمية اليوم الأحد 16 يوليو 2023

ثبات في سعر الذهب في السوق العالمية اليوم الأحد 16 يوليو 2023، حيث استقر نحو قيمة 1955 دولارا.