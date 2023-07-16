بالفيديو إصابة ثلاثة مستوطنين أحدهم بحالة خطيرة جراء إطلاق النار على حاجز تفوع قرب بيت لحم

أعلن الإعلام العبري اليوم الأحد 16/7/2023 ، عن إصابة ثلاثة مستوطنين بينهم خطيرة جراء إطلاق النار على حاجز تفوع قرب بيت لحم.

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز "تقوع" العسكري أسفرت عن 3 إصابات، أحدهما بجراح خطيرة، حيث بلغ عن إصابة طفيفة بشظية رصاصة وثالثة بالهلع.

ونقل المصاب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع إلى مستشفى "شعاري تصيديك" بالقدس المحتلة، وحالته الصحية غير مستقرة.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" إلى أن مركبة مسرعة أطلقت النار نحو مستوطن عند حاجز "تقوع"، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع، وذلك بعد تمكنه من الانسحاب من مكان العلمية.