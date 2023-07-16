سعر الدولار والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الاحد 16-7-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:06 ص
16 يوليو 2023
سعر الدولار والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الاحد 16-7-2023
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سعر الدولار والذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 16-7-2023 ، ويواصل مئات الالاف من الأشخاص في جمهورية سوريا العربية في البحث عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على جميع تفاصيل أسعاره ويمكن لكم الآن التعرف على كل ما هو جديد بخصوص أسعار الذهب في التعاملات الفورية بالأسواق وبعد هذه المقدمة يوجد كامل المعلومات ولقد وضعها لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية وهي على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 16-7-2023

وبعد هذه المقدمة سوف تتعرفون على السعر الجديد الخاص بهذا المعدن ( الذهب ) ويترتب عليكم فيما بعد ذلك من الاستمرار بمتابعة ما يلي .

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 567,000، ومبيع: 574,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 574,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 574,000 ، مبيع: 582,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 582,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 573,000 ، مبيع: 575,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 549,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 572,000 ، مبيع: 574,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 574,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 16-7-2023


سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 10226 وبيع  10350 .

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 10350 وبيع  10550 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 10330 وبيع  10380 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 10310 وبيع  10360 .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح سعر الدولار والذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 16-7-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم . 

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