سعر الدولار والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الاحد 16-7-2023

سعر الدولار والذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 16-7-2023 ، ويواصل مئات الالاف من الأشخاص في جمهورية سوريا العربية في البحث عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على جميع تفاصيل أسعاره ويمكن لكم الآن التعرف على كل ما هو جديد بخصوص أسعار الذهب في التعاملات الفورية بالأسواق وبعد هذه المقدمة يوجد كامل المعلومات ولقد وضعها لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية وهي على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 16-7-2023

وبعد هذه المقدمة سوف تتعرفون على السعر الجديد الخاص بهذا المعدن ( الذهب ) ويترتب عليكم فيما بعد ذلك من الاستمرار بمتابعة ما يلي .

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 567,000، ومبيع: 574,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 574,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 574,000 ، مبيع: 582,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 582,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 573,000 ، مبيع: 575,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 549,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 572,000 ، مبيع: 574,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 574,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.



سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 10226 وبيع 10350 .

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 10350 وبيع 10550 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 10330 وبيع 10380 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 10310 وبيع 10360 .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح سعر الدولار والذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 16-7-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .