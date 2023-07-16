سجلت رقما قياسيا : حكومة الاحتلال تروج لـ 13 ألف وحدة استيطانية في الضفة منذ بداية العام

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الترويج لـ 12 ألفاً و855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من العام الحالي تم المصادقة على 5200 و6900 وحدة تم إيداعها للتنفيذ ، علما أن الوحدات الاستيطانية في الضفة سجلت رقما قياسيا على نطاق سنوي.

وكشف تقرير لحركة السلام الآن أن الوحدات الاستيطانية المتعمدة في الضفة، سجلت رقما قياسيا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، في تصاعد واضح خلال حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.

وبين التقرير أن البناء الاستيطاني يتكون من ثلاث مراحل تخطيط، إيداع مخططات والمصادقة عليها ومن ثم الترويج لها، مبينة أن الترويج للوحدات الاستيطانية يعتبر المرحلة الأخيرة في مراحل المصادقة على مخططات البناء في إسرائيل.

ومقارنةً بالأعوام الماضية، شهد العام 2012 الترويج لـ 7325 وحدة استيطانية، وعام 2017 الترويج لـ 6742 وحدة، بينما في عام 2020 روج الاحتلال لـ 12159 وحدة، وخلال 2021 روج الاحتلال لـ 3645 وحدة، في حين تم الترويج لـ 4427 وحدة في عام 2022، بحسب التقرير.

وأظهرت بيانات حركة "السلام الآن"، أن عام 2023 برز كأعلى عام مسجل من حيث الوحدات الاستيطانية المعتمدة.

ورأت الحركة أن بناء المستوطنات هي الأنشطة الرئيسية والمركزية للحكومة الإسرائيلية الحالية، بدءا من قرارات الأخيرة، حتى عمل المجلس الأعلى للتخطيط.