أوكرانيا تجدد استهدافها للقرم بطائرات مسيرة

تصدت قوات الدفاع الجوي الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود، اليوم الأحد، هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الأحد.

وقال مسؤول روسي، إن الهجمات كانت فوق ميناء سيفاستوبول ومنطقتي بالاكلافا وخيرسونيس بالمدينة.

وبشأن الأضرار، لم يبلغ عن تفاصيل بعد عن حجم الهجوم أو عن أي أضرار ناجمة عن الهجمات التي وقعت في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وصد الجيش الروسي، الاثنين الماضي، ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا جنوب غربي البلاد بصواريخ "إس – 200".