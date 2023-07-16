3 وفيات في اليمن جراء صواعق رعدية

لقي ثلاثة أشخاص، أمس السبت، حتفهم، إثر صواعق رعدية ضربت محافظتي حجَّة وعَّمران شمال غربي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حجة بأن صاعقة رعدية ضربت منزلاً في مديرية أفلح اليمن شمال غربي محافظة حجَّة (شمال غربي اليمن)، أدت إلى وفاة شخصين.

في سياق متصل، قال مصدر أمني إن فتاة في العشرين من عمرها توفيت جراء تعرضها لصاعقة تزامنت مع أمطار رعدية في قرية الزافِّن بمديرية ثِّلاء جنوب غربي محافظة عَّمران (50 كم شمال غربي صنعاء).

ويتوقع مركز الأرصاد الجوية في اليمن، هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات: صعدة، عَّمران، المحويت، ذمار، إب، تعز والبيضاء، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات: صنعاء، الضالع، لحج، حجَّة، ومرتفعات شبوة وأبين.

وفي السادس يونيو/ من حزيران الماضي، كشفت جماعة "أنصار الله" عن وفاة وإصابة 18 شخصاً وتضرر 22306 أسر، إثر أمطار غزيرة وفيضانات شهدتها 15 محافظة في مناطق سيطرتها خلال الثلاثة الأشهر الماضية.