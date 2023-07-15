سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الأحد-سعر الدولار اليوم في لبنان، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن قيمة صرف الدولار في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الأحد، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء، فقد استقر سعر صرف الدولار اليوم أمام الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات السبت 15 يوليو/ تموز 2023؛ على مستوى مصارف لبنان المختلفة، بالرغم من وجود اضطرابات اقتصادية تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الأحد

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الأحد-سعر الدولار اليوم في لبنان، وأعلن مصرف لبنان، عن ارتفاع حجم تداولات الدولار مقابل الليرة اللبنانية، عبر منصة "صيرفة" بقيمة 155 مليون دولار ، بحسب بيانات صرف العمليات المنفذة في البنوك اللبنانية ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وطالب مصرف لبنان المركزي من البنوك و المؤسسات التي تقدم أنشطة الصرافة بضرورة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة "صيرفة"، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.

وأعلنت الحكومة اللبنانية أول تخفيض رسمي لقيمة الليرة على مدى 25 عاما، ما نتج عنه خفض سعر صرف الليرة بنحو 90%، وتكافح الحكومة لاحتواء الانهيار الذي تشهده العملة الأسوأ أداءً في العالم هذا العام، في ظل تدهور اقتصادي أجبرها على التخلف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار عام 2020.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الأحد

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الأحد-سعر الدولار اليوم في لبنان، وخلال الأسبوع الماضي، قام عدد من نواب حاكم مصرف لبنان المركزي، بتقديم استقالتهم في ظل استمرار عدم شغل منصب حاكم مصرف لبنان.

وعلق أحد نواب حاكم المصرف، قائلا إن زملائه الثلاثة ربطوا عمليات تقديم الاستقالات الجماعية بسبب خلو منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي فإن ترك الأمور على ما هي عليه الآن "غير مقبول" خصوصا مع انتهاء فترة الحاكم الحالي رياض سلامة بنهاية الشهر الجاري.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن الأحد

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الأحد-سعر الدولار اليوم في لبنان، واعتبر المحللون أن تلك الخطوات تؤدي إلى عجز الدولة عن انتخاب رئيس للجمهورية ما يؤدي إلى عدم ملء الشواغر في إدارة ومؤسسات الدولة اللبنانية، ما سينعكس على عمل السلطات التنفيذية والتشريعية بسبب عدم التوافق لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية.أزمات في المصرف المركزي.

كما أن المصارف المركزية ترسم سياستها النقدية بالتوافق مع سياسية الدولة العامة، والتي هي غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، في غياب خطة شاملة وواضحة لإعادة التوازن المالي والمصرفي.

وتابع النائب: "مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 يوليو/ تموز 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلّا سنضطرّ إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".

سعر صرف اليورو في لبنان لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الأحد-سعر الدولار اليوم في لبنان، وتنتهي ولاية رياض سلامة في 31 يوليو/ تمّوز، وكان من المتوقع أن يتسلم نائبة الأول، وسيم منصوري، موقع حاكمية مصرف لبنان بالإنابة، إلّا أن هذا البيان يفتح الباب على احتمالات عدّة بينها رفض منصوري تولّي المهام.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة الاستئناف الفرنسية طلب وكيل سلامة رفع الحجز الاحتياطي عن أصول عينية لموكله وآخرين المحجوز عليها من قبل القضاء الفرنسي. وقرّرت المحكمة الفرنسية تثبيت الحجز على هذه الأصول.

سعر الدولار اليوم في لبنان

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الأحد-سعر الدولار اليوم في لبنان، واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 154 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الأحد-سعر الدولار اليوم في لبنان، واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت عند 91 ألف ليرة للشراء و91.300 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الأحد-سعر الدولار اليوم في لبنان