سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة السوق السوداء اليوم-أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم ، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد استقر سعر الدولار اليوم في سوريا على انخفاض منذ أمس الجمعة، بعد 3 أيام من الصعود القياسي في السوق السوداء تجاوز خلالها حاجز 10 آلاف ليرة سورية.

سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة

والتقطت الليرة السورية الأنفاس بعد أيام من الهبوط الحاد، على خلفية قيام مصرف سوريا المركزي بخفض قيمة الليرة في نشرة الحوالات إلى 8800 ليرة للدولار وذلك للمرة الثالثة خلال يوليو/ تموز بدلاً من 8500 ليرة، في نشرة الحوالات والصرافة.

من جانب آخر، تركز لقاء وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع وفد علمي وفني من وزارة الموارد المائية العراقية برئاسة المستشار في الوزارة المهندس علاء الدين طاهر نجم حول الواقع المائي والزراعي في سوريا والعراق بظل التغيرات المناخية وتدني كميات الأمطار، وتراجع الوارد المائي من نهري دجلة والفرات، إضافة الى قضايا تبادل المنتجات الزراعية وإعفاء المنتجات الزراعية السورية المصدرة إلى العراق من الرسوم الجمركية.

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أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

أشار الوزير قطنا إلى ضرورة التعاون في وضع استراتيجية مشتركة لإدارة الموارد المتاحة والتنسيق والتعاون مع الأشقاء العرب والمنظمات الدولية في ظل تراجع الموارد المائية السطحية، وخطورة التوجه نحو الاعتماد على المياه الجوفية واستنزاف المخازين المائية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

وتطرق قطنا إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في سوريا من شح الموارد المائية والتغيرات المناخية والاقتصادية وكورونا والأزمة الأوكرانية والزلزال والحصار الغربي الذي يحد من استيراد مستلزمات الإنتاج، منوهاً بدور البحوث العلمية الزراعية بالتعاون مع “أكساد” و “إيكاردا” في استنباط أصناف متحملة للجفاف والتغيرات المناخية الحاصلة.

وبين قطنا أن 70 بالمئة من الصادرات السورية هي منتجات زراعية وبلغت كمياتها المصدرة إلى العراق نحو 350 ألف طن سنوياً، لافتاً إلى إمكانية تصدير أنواع أخرى من الفواكه والخضار والمنتجات الزراعية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين رفع المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا إلى 8800 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وتراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 10050 ليرة للشراء و10200 ليرة للبيع مقابل 10200 ليرة للشراء و10350 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 1.005 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 11240 ليرة للشراء و11413 ليرة للبيع مقابل 11335 ليرة للشراء و11506 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 383 ليرة للشراء و391 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

وفي مقالنا سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة-أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة-أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم