مالية غزة تعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر يونيو2023، لا يزال موعد صرف رواتب موظفي غزة يشغل بال الموظفين في ظل تأخر عملية صرفها لشهر يونيو، الأمر الذي يزيد من متاعب الحياة المعيشية على الموظفين الذين يتلقون نسبة قليلة من اجمالي رواتبهم، نظراً للوضع الاقتصادي الصعب والايرادات الشهرية الضعيفة بحساب القائمين على وزارة المالية في حكومة غزة، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر يونيو 2023، بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة ومكثفة من قبل الموظفين ومن يهمه الامر لمعرفة موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر6-2023م.

موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر يونيو

وموعد صرف رواتب موظفي غزة يكون، كما جرب العادة خلال الأشهر الماضي لا يتجاوز موعد الأيام العشر الأولي من كل شهر ميلادي، وهو ما لم يتم في شهر يونيو وشهر يوليو الماضي، فقد تأخرت عملية صرف رواتب موظفي حكومة غزة للشهر الماضي، فقد تم صرف رواتب موظفي غزة في النصف الثاني من شهر 6، الامر الذي زاد من معاناة الموظفين.

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موعد صرف رواتب غزة

والشهر الماضي، صرف وزارة المالية في حكومة غزة ، رواتب الموظفين عن شهر 5-2023م، في منتصف شهر 6، بالنسبة الشهرية المعتادة 60% وبحد أدنى 1800شيكل، دون الإعلان او الكشف عن أسباب تأخير صرفها كون موعد صرفها دائما لا يتجاوز الأيام العشر الأولى من كل شهر ميلادي.

موعد رواتب موظفي حكومة غزة

ويعانى قطاع غزة، من أزمة اقتصادية نتيجة الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وأيضا بسبب العقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله تجاه قطاع غزة، والتي اثرت على كافة مناحي الحياة، الأمر الذي يعود مردوده على إيرادات حكومة غزة والتي تحاول دائما توفير رواتب الموظفين بشكل شهري وبنسبة صرف تكون مناسبة ومتوافقة مع الحاجة الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة ، بحسب تصريحات عدد من مسؤولي الحكومة.

وزارة المالية غزة موعد رواتب الموظفين

وفي أخر تصريح صحفي صادر عن وكيل وزارة المالية في غزة عوني الباشا، اليوم السبت 15/7/2023، أن الوزارة تسعى لصرف رواتب شهر يونيو الأسبوع الحالي بدون فئات، لافتاً إلى أن الحكومة تعاني من أزمة مالية خانقة ومتدرجة.

ويعاني أكثر من 40 ألف موظف يعملون في قطاع غزة، من تأخر صرف رواتبهم، حيث دأبت وزارة المالية في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، على صرف رواتب موظفي غزة في منتصف الشهر بنسبة 60% وبحد أدني 1800شيكل، رغم تذمر الموظفين أنفسهم والمطالبة بسرعة صرفها.

موعد صرف الرواتب هذا الشهر

وأوضح الباشا في تصريح لإذاعة الأقصى تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر، ما بين الانفاق والايرادات، حتى وصل للشهر الحالي للتأخر في صرف الرواتب .

وعن أسباب الأزمة، عزاها الباشا إلى تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، فيما لم تصل للوزارة المنحة حتى الآن ولم تصرف بعد.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الوقود المصري أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، قائلاً:" في أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد."

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المالية بغزة تحدد موعد صرف رواتب الموظفين

وشدد الباشا على أن الراتب حق لكل موظف ولكن الأزمة المالية والحصار أثر على ذلك، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على التخفيف من حدة الحصار الذي فرض عليها، وأجبرت على التعامل معه خلال الفترة السابقة.

وكشف الباشا، أن رصيد وزارة المالية بات في الوقت الحالي صفر، موضحاً أن قيمة الرواتب إجمالاً 125 مليون شيكل لفئات عديدة.

وعن سبب صرف الرواتب بطريقة الفئات، قال الباشا:" عدم وجود السيولة النقدية يدفع وزارة المالية صرف الرواتب لفئات معينة حتى وصلت لأربع فئات.





موعد رواتب موظفي حكومة غزة مدنى وعسكري

ودعا الباشا، العالم برفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل، مطالباً قطر لصرف المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، كما حث المصريين لزيادة التبادل التجاري ولتخفيض أسعار الوقود والغاز والذي سينعكس إيجاباً على المواطن.

كما دعا المجتمع الدولي لدعم صمود أهلنا في قطاع غزة، مطالباً المؤسسات الدولية لدعم القطاع الصحي الشبه منهار، حتى وصلت نسب الأدوية لأقل من ٥٠% ومنها صفرية.