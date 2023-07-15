سعر الذهب اليوم في الأردن الأحد 16 يوليو 2023- سعر الذهب بالدينار ، استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

سعر الذهب اليوم في الأردن الأحد

فيما أكد مراقب عام دائرة الشركات بالأردن الدكتور وائل العرموطي، أن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من المشاكل التي تواجهها وبما يضمن ديمومة أعمالها.

وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، "بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله".

وقال العرموطي خلال لقاء حواري نظمته غرفة تجارة عمان حول "قانون الإعسار"، إن الإعسار قانون وطني بامتياز، ووفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.

وأضاف أن القانون يساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر أمناً واستقراراً واستقطابا للاستثمار المحلي والأجنبي.

ولفت إلى أن القانون جاء استجابة لمتطلبات التطور الاقتصادي بالمملكة بإيجاد إطار تشريعي لمعالجة إعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها، وافترض حسن النوايا.

وأشار إلى أن القانون أتاح الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة إعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، والعمل على تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتطوير وكلاء الإعسار بتحديد شروطهم ومهامهم.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن 44.58 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.43 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 26 دينارا أردنيا.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن، 39 دينارا أردنيا.، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1,386 دينارا أردنيا، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 44,576 دينارا أردنيا.، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 312.04 دينار أردني.