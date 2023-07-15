الشيخ عكرمة صبري يؤكد تضامنه مع محافظ القدس عدنان غيث

أكد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري اليوم السبت 15/7/2023، تضامنه مع محافظ القدس عدنان غيث الذي يتعرض لملاحقة مستمرة من قبل الاحتلال، مشيراً إلى أن غيث يدفع ضريبة مواقفه وصموده.

وقال صبري خلال اتصال هاتفي أجراه مع غيث: إن "قرارات الاحتلال ضد أهالي مدينة القدس والشخصيات الفاعلة فيها هي قرارات انتقامية ظالمة".

وثمّن صبري ثبات المحافظ غيث على مواقفه، مشيرا إلى أن قرارات الاحتلال ضد غيث "لن تدفعنا للتراجع، إنما تزيد من ثباتنا وتمسكنا بمدينة القدس ونحن مطمئنين سعداء لا يُضعفنا أحد".

وأوضح أن ما يتعرض له غيث هو ضريبة المرابطة وحمل مسؤولية القدس، " ونحن نقدر هذا الثبات بشكل مستمر لا يتغير، ونأمل أن نكون دائما عند حسن ظن الأمة فينا".

من جانبه، شكر غيث الشيخ صبري على اتصاله وتواصله معه، مشيدا بدور الشيخ وهو يتقدم الرباط قي مدينة القدس، مؤكداً على أن الاحتلال لن يردعه عن مواصلة أداء دوره في القدس والمسجد الأقصى.

يذكر أن المحافظ غيث يخضع لحبس منزلي مفتوح منذ شهر آب من العام الماضي، بالإضافة إلى خمسة قرارات ظالمة فُرضت عليه منذ توليه مهامه كمحافظ للقدس العاصمة عام 2018 تجدد بشكل دوري كل أربعة أشهر.