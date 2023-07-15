طقس فلسطين: هل ستستمر موجة الحر حتى نهاية الأسبوع..؟

قال موقع طقس فلسطين اليوم السبت 15/7/2023، أن موجة الحر التي تجتاح الأراضي الفلسطينية ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

ويوم غدٍ الأحد 16/07/2023، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها بحدود 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً جداً خلال ساعات النهار ودافئاً جداً خلال ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

والاثنين 17/07/2023: لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها العامة بحدود 5-6 درجات مئوية، ويتواصل الطقس حاراً بشكل لافت خلال ساعات النهار ودافئاً جداً خلال ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

والثلاثاء 18/07/2023: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً خلال ساعات النهار ودافئاً خلال ساعات المساء والليل. ( استمرار موجة الحر بوطأة أقل قليلاً).

والأربعاء 19/07/2023: يتواصل الطقس حاراً خلال ساعات النهار ودافئاً خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات مئوية. ( استمرار موجة الحر بوطأة أقل قليلاً).

الخميس 20/07/2023: يستمر الطقس حاراً خلال ساعات النهار ودافئاً خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها بحدود 3-4 درجات مئوية. ( استمرار موجة الحر بوطأة أقل قليلاً).