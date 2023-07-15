بالصور الرابطة الإسلامية تهنئ الأولى على الفرع العلمي في المعهد الأزهري بقطاع غزة

هنأت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي ظهر اليوم الطالبة عبير منير الدريملي الحاصلة على المرتبة الأولى في الفرع العلمي بالثانوية العامة لهذا العام بمعدل ٩٦.٩٢

وتقدم الوفد الزائر بأسمى آيات التهاني لذوي الطالبة وأحبائها، مباركين لها هذا الإنجاز العلمي ومتمنيين دوام التقدم والنجاح في حياتها الجامعية .

وعند سؤال الحافظة لكتاب الله الدريملي عن سر تفوقها أجابت:" هو توفيق من الله مع الأخذ بأسباب النجاح من تنظيم الأوقات واختيار أفضلها للدراسة في هدوء الفجر ، إلى جانب المتابعة الأولية للدروس ومرضاة الوالدين".







