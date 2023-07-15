للأسبوع 28 على التوالي..تجدد المظاهرات احتجاجاً على تعديلات حكومة "نتنياهو"

خرج عشرات الآلاف من "الإسرائيليين"، مساء اليوم السبت15/7/2023م، للأسبوع الـ28 على التوالي ، ضد حكومة "نتنياهو" وخطتها لإضعاف الجهاز القضائي.

ووفقاً لصحيفة هآرتس العبرية، فإن الآلاف يتظاهرون الآن للأسبوع الـ28 على التوالي ضد خطة حكومة "نتنياهو" لإضعاف منظومة القضاء.

في حين، قالت إذاعة الجيش: إن مظاهرة كبيرة في شارع كابلان بتل أبيب، الآن احتجاجا على الإصلاحات".

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف "الإسرائيليين" أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.