خطف اللقب من ميسي: رونالدو يدخل موسوعة "غينيس"..!

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد أن تصدر قائمة مجلة "فوربس" للرياضيين الأعلى أجرا في العالم لعام 2023.

وبحسب موقع موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، في تقرير له، فإن رونالدو تصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 2017.

وقالت موسوعة "غينيس" إن رونالدو بات الرياضي الأعلى أجرا في العالم لعام 2023، وفقا لما حصل عليه من رواتب خلال الفترة من 1 مايو 2022 إلى نفس اليوم من عام 2023.

وتقاضى رونالدو خلال تلك الفترة 136 مليون دولار أمريكي.

ويتكون دخل رونالدو القياسي من 46 مليون دولار كأرباح من اللعب، و90 مليونا أخرى من تعاملات خارج الملعب.

وخطف رونالدو المركز الأول في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم من غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الذي حصد 130 مليون دولار.

وجاء نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ثالثا بـ120 مليون دولار.

وتحسب مجلة "فوربس" أرباح الرياضيين بناء على عدة عوامل، منها البيانات التي تم الحصول عليها من المطلعين على الصناعة والتقارير الإخبارية وبيانات الرواتب.

وتتضمن أرباح داخل الملعب الرواتب والجوائز المالية والمكافآت، أما أرباح ما خارج الملعب فهي عبارة عن صفقات الرعاية ورسوم الظهور والعديد من الأمور الأخرى.

وكان كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى النصر السعودي في صفقة انتقال حر في ميركاتو انتقالات شتاء 2023 براتب سنوي 200 مليون يورو في الموسم.