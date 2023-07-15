دعاء الحر الشديد 2023- دعاء الحر اللهم أجرنا من نار جهنم- دعاء الحر الشديد اللهم أجرنا من النار ، الدعاء من أكثر العبادات التي تقرب العبد من الله وهناك الكثير من الأدعية التي يمكننا أن ندعو الله في أي وقت أن يرزقنا بتحقيق أمنياتنا في الدنيا والآخرة ومن أكثر الأدعية التي يدعو بها المسلمين دعاء الحر الشديد في فصل اليف اللهم أجرنا من النار، لذا سنقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية دعاء الحر الشديد 2023.

اللهم أجرنا من نار جهنم وارزقنا الجنة وبرد الجنة ونسيم الجنة

حرص النبي محمد عليه السلام على أن يكون قدوة في جميع الحالات إلى المسلمين حيث أنه كان يدعو بالكثير من الأدعية في جميع الأوقات أمام الصحابة والمسلمين خاصة في أوقات الحرارة الشديدة عليهم أن يخفف الله عليهم حر الشمس، وهناك الكثير من الأدعية التي تداولها النبي يمكن التعرف عليها من خلال التالي:

اللهم ارحمنا واجعل الحرارة برداً وسلامةً.

اللهم احفظنا من شدة الحر واجعلها سبباً لرفعة الدرجات في الآخرة.

اللهم ألطف بنا في هذا الحر الشديد وألبسنا ثياباً من بركة الجنة.

اللهم اشرح صدورنا واجعل الحرارة سبباً لنمو إيماننا وصبرنا.

اللهم ألطف بكبارنا وصغارنا واجعل الحرارة سببًا لصحة وعافية الجميع.

دعاء الحر الشديد “اللهم أجرنا من النار”

يدعو المسلم في الكثير من الأوقات ويطلب من الله كل ما يتمنى ومن أكثر الأدعية التي يدعوا بها في وقت ارتفاع درجة الحرارة هي أن يجيرهم الله من عذاب يوم القيامة وأن يرزقهم من نعيم جناته وهناك الكثير من الأدعية التي يدعو بها في هذا الوقت، استناداً بسنة النبي محمد عليه السلام وهي كالآتي:

اللهم خفف حرارة الشمس الحارقة واجرنا من حر الدنيا والأخرة برحمتك يارب العالمين.

اللهم اجعلنا ممن يمشي علي الصراط سريعا فينجو من حرها ولهبها الى جنات النعيم.

سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همى ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقنى من حيث لا احتسب يارب.

اللهم نجنا من لفح جهنم وباعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم اجرنا من هذا الحر الشديد واجرنا من نار جهنم والطف بنا يارب فنحن ندعي لك ونرجو الإجابة منك.

لا اله إلا الله ما اشد حر هذا اليوم .. اللهم اجرني من حر هذا اليوم وحر نار جهنم.

الدعاء عن شدة الحر

هناك حديث عن شدة الحر يقال فيه، “كان يومٌ شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهَلْ السماء والأرض, فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم, اللهم أجرني من زمهرير جهنم , قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرك , وإني أشهدك أني قد أجرته. فقالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيتٌ يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعضٍ” رواه البيهقي في الأسماء والصفات”.

فالإنسان عند الدعاء في شدة الحر يدعو في وقت صعب جدا، والدعاء في تلك الأوقات يكون مستجاب، وله فضل كبير، بالاضافة الى انه هناك دعاء يقال في أوقات الحر الشديد الذي جاء سنة عن النبي محمد صل الله عليه وسلم، وهناك أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها عند التعرض الى شدة الحر.

وقد كان النبي يحمد الله تعالى في أوقات الشدة وفي أوقات المكروه، ومهما اشتد الحر يجب علينا ان ننظر الى عظمة الله تعالى في تلك الأجواء الصعبة.

ودعاء الحر الشديد يقرب العبد الى الله تعالى وبه يقين بعظمته، وهو لجوء الى الله تعالى للتخلص من هذا الطقس، وان يحفظنا الله تعالى من شر وحرارة نار جهنم والعياذ بالله منها

يجب أن تعلم في الحر الشديد

الحر الشديد هو علامة من الله تعالى الى عباده في الدنيا، ويدعوه للتفكير في ما هو أسوأ وهو نار جهنم.

فالحر الشديد يجعل الإنسان يذهب بفكره للتأمل في العاقبة التي سيجدها الكافرين في الأخرة وتواجدهم في نار جهنم.

وبالتالى تؤدى الى التمسك بالله تعالى التقرب اليه والتوجه إليه بالعبادات والشكر له سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.

كيفية التعامل مع الحر الشديد

يجب للتعامل مع الحر الشديد أن يحاول الإنسان الابتعاد عن مناطق شدة الشمس والوقوف كثيرا في أماكن تواجد أشعتها، والراحة فورا عندما يشعر بشدة التعب، خاصة إذا كان يعانى من الأمراض.

أيضا شرب العديد من السوائل والمياه، وتجب العديد من الأكلات التي تزيد من حرارة الجسم مثل الأكلات الحراقة مثل الشطة وما يشبهها، بالاضافة الى أطعمة الأملاح الزائدة.

الحرص على ارتداء ملابس خفيفة مُناسبة وتكون ألوانها فاتحة عاكسة للحرارة، ولا تحتفظ بها.

الحذر الشديد عند استعمال النيران او اشعال الحطب أو التعامل مع الأفران المكشوفة التي تتعرض للشمس.

اطفاء الأدوات المنزلية الكهربائية التي لا يتم استعمالها كثيرا لتجنب انبعاث الحرارة.

ويجب الحرص دوما على السلامة والعناية بالصحة والجسد جيدا، وحماية الأطفال وكبار السن والحرص على مساعدتهم