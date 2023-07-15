"برشلونة" يعلن موعد تقديم جوندوجان

حدد نادي برشلونة موعد تقديم لاعبه الألماني الجديد إلكاي جوندوجان، بعد التعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد برشلونة مع جوندوجان، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة حدد بعد غد الاثنين، لتقديم جوندوجان بشكل رسمي أمام الإعلام والجماهير.



ومن المقرر أن يصل جوندوجان إلى برشلونة، اليوم السبت، تمهيدا لتقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق الكتالوني.



ووقع جوندوجان عقدا مع برشلونة، حتى 2025، مع خيار التجديد لموسم إضافي.



وسيوقع جوندوجان على عقود انتقاله إلى برشلونة، في الساعة 11 صباحا، على أن يكون في ملعب تيتو فيلانوفا الساعة 11:25.



وسيتم إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، في الساعة 12:15 ظهر الاثنين المقبل.



وغادر جوندوجان مانشستر سيتي بعد التتويج بالثلاثية التاريخية مع كتيبة المدرب بيب جوارديولا: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس إنجلترا.