بعد إعلان موعد نتائج التوجيهي: تحذير مهم شديد اللهجة للتجار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:46 م
15 يوليو 2023
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أطلق جهاز الضابطة الجمركية في رام الله  تحذيرًا شديد اللهجة إلى المواطنين والتجار وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة " توجيهي 2023 " في فلسطين .

وقال الجهاز في بيان : "مع اقتراب الاعلان عن نتائج الثانوية العامة .. يهيب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين والتجار بعدم تداول الألعاب النارية واقتناءها  لما تسببه من خطورة على سلامة وأمن المواطنين ، ومن مخاطر جمّة وترويع للأهالي، وتهديد للسلم الأهلي وهدر للأموال .

وأضاف: " سنكثف الحملات على المحال التجارية ونقاط بيع الممنوعات ومن العمل الاستخباري من خلال دائرة الاستخبار الجمركي بالتعاون مع الجهات الشريكة  والأجهزة الامنية  المختصة ، من خلال خطة عمل تم وضعها بهدف الحد من هذه الظاهرة في سبيل الحفاظ على الأمن المجتمعي ، ويستند بذلك للقرار  الذي يحظر استيرادها والاتجار بها الصادر من مجلس الوزراء برقم ٢٦ لعام ٢٠٠٤ ، وعليه يتم تحويل المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم ".

ويدعو الجهاز المواطنين للإبلاغ عن من يقوم بالإتجار بها ويضر بالصالح العام عن طريق الرقم المجاني ١٣٢ ، أو من خلال التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للجهاز (فيسبوك ، تويتر ، انستغرام)

وختم: "دمتم عوناً لنا في الحفاظ على صحة و سلامة أبناء شعبنا ، ومع تمنياتنا بالنجاح لكافة أبناءنا الطلبة بامتحانات الثانوية العامة . وان نعبر عن فرحتنا بطريقة حضارية وبأرقى الوسائل ، وان نبتعد عن اطلاق الالعاب النارية والمفرقعات ، حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا".

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