نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد فقدانه الوعي في منزله

أحيل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى قسم الطوارئ في مستشفى "شيبا - تل هشومير" في رمات غان، اليوم السبت.

وقال مكتب نتنياهو إنه "تواجد بالأمس خلال ساعات الحر في طبرية، وقد اشتكى اليوم من دوار طفيف وقد وصل إلى مستشفى ’شيبا’ بناء على توصية طبيبه الشخصي".

وأضاف أن "الفحوصات الأولية كانت طبيعية، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تعرضه للجفاف، وهو يواصل الخضوع لفحوصات روتينية بناء على توصية الأطباء".

وبحسب مصدر مقرب من نتنياهو، فإنه فقد وعيه في منزله فيما عانى آلاما في الصدر؛ حسبما أورد موقع "واللا" الإلكتروني.

وأكد مكتب نتنياهو وصوله إلى مستشفى "شيبا"، مشيرا إلى أن "حالته الصحية جيدة وهو يخضع لمراجعات وفحوصات طبية"؛ من دون تفاصيل إضافية.

وذكرت تقارير "إسرائيلية" أن نتنياهو نُقل من منزله في قيسارية بموكب إلى المستشفى، وقد كان بوعيه.

وبحسب مقربين من نتنياهو، فإنه طلب الخضوع لفحوصات ونقله إلى المستشفى، وعند وصوله نزل من السيارة ودخل قسم الطوارئ بشكل ذاتي.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الطبيب الشخصي لنتنياهو، بروفيسور تسيفي بركوفيتش، قوله إن "حالته جيدة ومستقرة