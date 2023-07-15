السلام الآن: "إسرائيل" روّجت لأكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية

قالت منظمة السلام الآن، وهي منظمة مراقبة الاستيطان "الإسرائيلية"، إنه في النصف الأول من عام 2023، روّجت حكومة الاحتلال لأكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منها 9805 وحدة للإيداع و3500 للمصادقة.

وأوضح التقرير، أن هذا رقم قياسي للوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية على نطاق سنوي أيضًا، خاصة أن المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني، اجتمع 3 مرات هذا العام بهدف الترويج لخطط البناء.

ولفت التقرير إلى أنه في فبراير الماضي، اجتمع المجلس الأعلى على مدار يومين، ووافق على الترويج لـ7327 وحدة سكنية استيطانية، منها 5235 وحدة للإيداع و2092 وحدة للمصادقة، وفي مايو، اجتمع المجلس ووافق على ترقية 3 وحدات سكنية استيطانية، وفي يونيو وافق المجلس على ترقية 5525 في المجموع، منها 4567 للإيداع و916 للمصادقة.

وأكد تقرير «السلام الآن»، أن هذا العام هو عام الذروة للموافقة على خطط البناء الاستيطاني والموافقة غير المسبوقة على ترخيص البؤر الاستيطانية، وفي فبراير، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على 9 بؤر استيطانية، تحولت بأثر رجعي إلى 10 مستوطنات جديدة.

وإلى جانب الترويج لخطط الاستيطان، نشرت عطاءات لبناء 1289 وحدة سكنية استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ليصل إجمالي البناء في الضفة الغربية في الأشهر الستة الماضية إلى 14044 وحدة.

وتعتبر جميع المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية، بموجب القانون الدولي.

ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش ما يقرب من 700 ألف مستوطن في 279 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، ارتفاعًا من 520 ألفًا عام 2012.