قضت القوات المسلحة الروسية على نحو 650 جنديًا خلال تصديها لهجمات اوكرانية جديدة معظمها على محور دونيتسك، يوم أمس.

وأفادت وزارة الدفاع روسية، في بيان له، بأن القوات الأوكرانية نفذت هجومًا على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.

وبلغت خسائر الأوكرانيين على محاور دونيتسك نحو 315 جنديًا، وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن القوات الروسية تصدت على هذا المحور 17 هجومًا.

كما وبلغت خسائر الاوكرانيين على محور كراسني ليمان نحو 70 جنديًا، خلال التصدي لهجومين، فيما بلغت على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه بنحو 210 جنديًا.

وتمت تصفية 20 عسكريًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، ونحو 30 آخرين على محور خيرسون.

وتمكنت الدفاعات الجوية الروسية، من إسقاط ست طائرات مسيرة اوكرانية، كما وتم اعتراض 3 قذائف من راجمة الصواريخ HIMARS .

وبلغ مجموع الخسائر الأوكرانية، وفق بيان وزارة الدفاع الروسية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 455 طائرة، و242 مروحية، و015 5 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات.

إضافة إلى تدمير 10711 دبابة ومدرعة أخرى، و1138 راجمة صواريخ، و5462 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11678 مركبة عسكرية خاصة.