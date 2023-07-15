البزم يدعو المواطنين لتجنب إطلاق النار عند الإعلان عن نتائج التوجيهي 2023

دعا المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، اليوم السبت، المواطنين إلى تجنب إطلاق النار أو استخدام المفرقات الخطرة عند التعبير عن الفرح والسعادة بنتائج التوجيهي 2023.

وقال البزم في تصريح صحفي: "إن الخميس القادم سيكون عرساً وطنياً نعبر فيه عن الفرحة والسعادة بأرقى الوسائل بعيداً عن إطلاق النار أو استخدام المفرقعات الخطرة، حفاظاً على الأرواح وتحقيقاً للسكينة والهدوء".

وابرق البزم بأطيب الأمنيات لطلبة الثانوية العامة بالنجاح والتميز ولذويهم بالسعادة والسرور.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023".

وقالت الوزارة: "سيكون موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023".

ووفقاً للوزارة، سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps ، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917 .

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.