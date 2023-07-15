د. عبد الخالق الفرا رئيساً لجامعة الاسراء لدورة ثانية

جدد مجلس إدارة الجامعة ثقته في تولي أ.د. عبد الخالق الفرا دورة رئاسية جديدة لجامعة الإسراء وذلك بعد جهوده ونجاحه في رئاسته لمجلس الجامعة خلال العامين السابقين.

وخلال مراسم تجديد الثقة أكد م. عمر الهندي رئيس مجلس إدارة جامعة الإسراء على الدور الذي بذله أ.د. الفرا خلال الفترة السابقة التي شهدت نجاحات عديدة في الجوانب الأكاديمية والإدارية والبحثية والعلاقات المجتمعية، معبرًا عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها أ.د. الفرا في سبيل تطور الجامعة، منوهًا إلى دعم مجلس الإدارة الكامل لرئيس الجامعة خلال المرحلة القادمة والتي تتسم برؤية جديدة من المتوقع أن تنقل الجامعة نحو العالمية.

من جانبه عبر أ.د. الفرا عن شكره لمجلس الإدارة بتجديد الثقة، مؤكدًا على استمرار الجهود المبذولة وفق الخطة المستقبلية الطموحة لنقل الجامعة إلى مصاف الجامعات المرموقة.

وفي الختام قام مجلس إدارة الجامعة بتقديم درع لتكريم رئيس الجامعة.