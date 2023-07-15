الكشف عن سبب الرئيسي لمقتل وفاء الغامدي في السعودية اليوم - قصة وفاة وفاء الغامدي

الكشف عن سبب الرئيسي لمقتل وفاء الغامدي في السعودية اليوم السبت 15-7-2023 ، وعكف فريق فلسطين اليوم الإخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تخص هذه الحادثة التي احزنت كل من سمع عن تفاصيلها كما وأنها تصدرت قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي كافة بما فيها تويتر والفيسبوك وسط تفاعل وتضامن من الكل كما وطالبوا من الجهات الرسمية والمعنية بضرورة اخذ اقصى درجات العقوبة بحق الجاني .

وفي هذه المقالة سوف نشرح لكم تفاصيل قصة مقتل وفاء الغامدي في السعودية حيث ارتفع سهم عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير حيث يريد هؤلاء من التعرف على جميع ما حدث في الحادثة الحزينة والمأساوية ويرجى من حضراتكم المواصلة في قراءة ما يلي .

سبب وفاة وفاء الغامدي في السعودية

وبعد هذه الفقرتين نود أن نشير إلى أن والد المعلمة وفاء الغامدي كشف عن تفاصيل مقتل ابنته المعلمة ، وأكد أن زوجها قتلها طعنًا بالسكين في جدة قبل حوالي 10 أشهر.

واندلع نزاع بينهما ما دفع الزوج الذي فقد اعصابه في طعنها بالسكين أسفرت عن وفاة المعلمة وفاء الغامدي ، وطالب الوالد من الجهات الرسمية بضرورة محاسبة الجاني وفورا .

وكانت صفحات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي قد أشارت إلى أن الزوجة قدمت في وقت سابق شكوى لدى الشرطة على عنف وقسوة زوجها في معاملتها .

قصة وفاة وفاء الغامدي

مقتل المعلمة وفاء الغامدي

وعلق علقم عبر حسابه على تويتر : "الله يرحم أستاذة وفاء الغامدي 'ويغفر لها ويعفوا عنها وينتقم من اللي كان السبب /..كثرت مثل الحوادث لا نعلم ماهي الأسباب! الزواج سكن ورحمة لكن أصبح عند البعض قتل وقسوة وجريمة/لاحولا ولا قوة الا بالله ".

وكتب احمد معلقًا على وفاة وفاء الغامدي : " من واقعة مقتل وفاء الغامدي كما اخبر اهلها استغربت انها اشتكت على المعنف عشان يحمونها قبل يقتلها وبدال ما يحمونها راحوا اتصلوا بالمعنف عشان يلحق ينفذ جريمته . هل هذا اجراء نظامي معتمد لدى الحماية ".

وعلقت مي على مقتل المعلمة وفاء الغامدي : "مشكلة العنف الأسري أنه ليس حدث طارئ أو منفصل يُمكن التعامل معه، إنما مرتبط بأدلجة اجتماعية وثقافية، وأحيانًا يرون له مبررات دينيَّة، بالتالي تصعب نجاة الضحية من هذه الجريمة بدون أضرار، ومع الأسف أن الوضع القانوني الحالي ليس كافٍ في مساعدة الضحايا وحمايتهم ".

الله يرحم أستاذة وفاء الغامدي 'ويغفرلها ويعفوا عنها وينتقم من اللي كان السبب /..كثرت مثل هالحوادث لانعلم ماهي الأسباب! الزواج سكن ورحمة لكن أصبح عند البعض قتل وقسوة وجريمة/لاحولا ولاقوة الا بالله. #وفاء_الغامدي pic.twitter.com/0iARGrzv6r — ♡ملكة الإحساس والذوق♡ (@Riham__08) July 15, 2023

وعلقت خديجة قائلةً :" تخيلوا انها طلعت هي! طول هالسنين من ١٦ سنه وانا اتمنى القاها بيوم واوصل لها واقولها انا بنتك الي درستيها بكل حب وحنان واحكيلها قد ايش هي باقيه ببالي من صف رابع ابتدائي، وصدفه اعرف خبر وفاتها وبأبشع الطرق ! يا رب إنك ترحم حبيبتي وقلبي ابله وفاء الغامدي ".