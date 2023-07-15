الأمن الروسي يُحبط تنفيذ عملية اغتيال لرئيسة تحرير (RT)

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم السبت، تنفيذ عملية اغتيال ضد مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة (RT) الإعلامية الروسية، والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.

وأعلن جهاز الامن الفدرالي الروسي، في بيان له، أنه و بالتنسيق مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية، أحبط استعدادات الأجهزة المختصة الأوكرانية لتنفيذ اغتيال سيمونيان، التي تعمل أيضًا في وكالة "روسا سيغودنيا" للأنباء.

واحتجز رجال الأمن، في 14 يوليو في موسكو ومقاطعة ريازان، أعضاء مجموعة "فقرة -88"، الذين قاموا باستطلاع عناوين العمل والإقامة للصحفيتين، وبحسب بيان جهاز الأمن، فقد اعترفت المجموعة على محاولات تنفيذ عملية الاغتيال.

وأشار بيان الامن الفدرالي، إلى أن محاولات عملية الاغتيال هي بتوجيه من جهاز أمن الدولة الأوكراني مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل عن كل عملية قتل.

وذكر إلى أن رجال الامن صادروا من المحتجزين بندقية كلاشينكوف و90 طلقة ذخيرة لها وسكاكين ومقبض نحاسي وهراوات مطاطية وأصفاد وشارات وأجهزة اتصال وأجهزة كمبيوتر فيها بيانات هامة.

وسترفع لجنة التحقيق الروسي، قضايا جنائية ضد المحتجزين على صلة بالتطرف والإرهاب.