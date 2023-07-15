بالفيديو انفو فيديو لوكالة "فلسطين اليوم" السلطة تبحث عن طوق نجاتها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:45 م
15 يوليو 2023
اعتقالات.PNG
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات