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بالفيديو
انفو فيديو لوكالة "فلسطين اليوم" السلطة تبحث عن طوق نجاتها
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:45 م
15 يوليو 2023
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