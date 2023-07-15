الطقس في الكويت اليوم السبت 15/7/2023 – كم بلغت درجة الحرارة اليوم في الكويت؟

تشير درجات الحرارة في الكويت 15/7/2023 ، الى ارتفاع كبير على درجات الحرارة ، حيث بلغت في معظم المناطق أعلى من مُعدلاتها المعتادة بِعدّة درجات حيث بلغت في عدد من المناطق أكثر من 50 درجة مئوية ، مع طقس شديد ورطوبة مرتفعة في أغلب المناطق.

الأرصاد الجوية الكويتية، قالت ان حالة الطقس نهارا، شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08- 35 كم/ساعة.

والبحر خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج:.- 1 قدم.

حالة الطقس كانت حارة ليلا إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة 06- 28 كم/ساعة .

كم بلغت درجة الحرارة اليوم في الكويت

جاءت درجات الحرارة في عموم مناطق الكويت على النحو التالى:

مدينة الكويت، 47 درجة مئوية نهارا، وأثناء الليل 37 درجة،

درجة الحرارة في مطار الكويت الدولي اثناء النهار 49 درجة مئوية، وخلال الليل 33 درجة،

درجة الحرارة مدينة العبدلى 50 درجة نهارا، 28 درجة، ليلا.

مدينة الجهراء تكون درجة الحرارة اثناء 50 درجة مئوية، 34 درجة ليلا.

منطقة السالمية درجة الحرارة 45 درجة نهارا، 37 درجة اثناء الليل

درجة الحرارة في مدينة الأحمدي أثناء النهار 42 درجة، 33 درجة اثناء الليل.

جال اللياح تصل درجة اثناء النهار إلى 49 درجة مئوية، وتكون ليلا 31 درجة

وفى النويصيب فتكون 47 درجة أثناء النهار 30 درجة.

وفى منطقة الوفرة تكون الحرارة أثناء النهار 49 درجة مئوية، وتكون 31 درجة خلال الليل