الديون العالمية تبلغ مستوى قياسي

ذكر تقرير للأمم المتحدة، اليوم السبت 15-7-2023، بأن الدين العام العالمي أي (ديون الحكومات) ارتفع لمستوى قياسي بلغ 92 تريليون دولار خلال 2022 مع اقتراض الدول لمواجهة الأزمات، مثل جائحة الوباء.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، زاد الدين المحلي والخارجي في جميع أنحاء العالم أكثر من خمسة أمثال خلال العقدين الماضيين، متجاوزا معدل النمو الاقتصادي، فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أمثال فقط منذ عام 2002.

وأوضح التقرير، أن البلدان النامية تمثل ما يقرب من 30% من الدين العام العالمي، مع استحواذ الصين والهند والبرازيل على 70% من حصة تلك البلدان من الديون.

وأشار إلى أن بلدانا إفريقية يقطنها نحو 3.3 مليار شخص، تجاوزت نفقات خدمة الديون فيها الإنفاق على التعليم أو الصحة.

وبدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "قد يبدو أن الأسواق لا تعاني، لكن الناس يعانون، حيث تضطر بعض أفقر البلدان في العالم إلى الاختيار بين خدمة ديونها أو خدمة شعوبها".

جدير ذكره أنه يمثل الدائنون من القطاع الخاص، مثل حملة السندات والبنوك، نحو 62% من إجمالي الدين العام الخارجي للبلدان النامية.