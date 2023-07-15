لا معلومات بشأن رواتب موظفي غزة بعد ..والنقابة تهدد بخطوات احتجاجية الاسبوع الجاري

لم تعلن وزارة المالية بغزة حتى اللحظة عن موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر 6/2023، وخاصة ان وزارة المالية في غزة أعلنت الشهر الماضي عن صرف الرواتب في منتصف الشهر الماضي اي بالتزامن مع هذه الايام ، وسط تهديدات من قبل نقابة الموظفين بحكومة غزة بالبدء الاسبوع الجاري بخطوات احتجاجية للمطالبة بحقوق الموظفين.

وزارة المالية في غزة أعلنت الشهر الماضي عن صرف رواتب الموظفين عن شهر مايو الماضي يوم الخميس 2023/06/15 بنفس النسبة 60% وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل.

نقابة الموظفين في غزة ، هددت الخميس الماضي، بتنفيذ إجراءات احتجاجية خلال الأسبوع الجاري للمطالبة بحقوق الموظفين وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.

وقالت النقابة في ظل الواقع الصعب للموظفين واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية دون أي تصريح رسمي من الجهات المختصة، تعبر نقابة الموظفين في القطاع العام عن استيائها الشديد".

وأضافت :" وإزاء هذا الأمر وعليه فإن النقابة تكرر مطالبتها للجهات المختصة بسرعة صرف دفعة شهر يونيو للموظفين"، لافتة إلى أنها ستعمل على تنفيذ إجراءات احتجاجية خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بحقوق الموظفين وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.