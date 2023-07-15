تحذيرات للمواطنين في غزة من غش الذهب لهذا العيار بعد طلائه..!

أكد مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني جمال مطر، أن الوزارة قامت بمنع استيراد المعادن الثمينة لقطاع غزة ذات القيمة المنخفضة؛ تجنباً لوقوع الناس في حالات غش من شراء ذهب منخفض القيمة على أنه مرتفع.

وأوضح مطر في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ما أثار هذه القضية أن بعض التجار يقومون بطلاء ذهب من عيار 9 بذهب من عيار 21، وتبدو وكأنها عيار 21، موضحاً أن ذلك يدخل في إطار الغش التجاري.

وبيّن أن هذا القرار هو موجود في الأصل منذ عام 2011، وصدور قرار وزارة الاقتصاد بالأمس هو تأكيد على هذا القرار السابق.

وشدد مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد على أن هذا القرار يأتي في إطار أن بعض المواطنين يقومون بإحضار مشغولات ذهبية من الضفة بعيارات متدنية من عيار 9 ومطلية بعيار الذهب 21.

وقال مطر: "الذهب عيار 9 هو ذو لون مميز، ولكن في حال تم طلاؤه بذهب عيار 21 يبدو وكأنه عيار 21، منوهاً لوجود إمكانية للغش في هذا المجال".

وبخصوص أسعار الذهب في السوق المحلي بقطاع غزة، أشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 بلغ نحو 39.30 ديناراً للبيع للتجار ويضاف عليه سعر المصنعية أي يبلغ 41 ديناراً للغرام الواحد.

وختم مطر قائلاً: "أن قضية خروج الذهب مع المسافرين والتجار لجمهورية مصر العربية لا يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب".

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أمس الجمعة، قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدن، محذرة في ذات الوقت مخالفي القرار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إنه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فإنه يحظر استيراد أو إدخال أو تصنيع أو عرض أو تسويق معادن ثمينة ذات عيار متدن وطلائها بعيار أعلى من معدن الذهب.

وشددت الوزارة أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة، وتحريز جميع المضبوطات في مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة.

وأوضحت أن تنفيذ أحكام هذا القرار سيتم اعتباراً من اليوم الخميس 13/7/2023.