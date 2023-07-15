موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين، تضارب في الأنباء عن موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023، إذ إن هناك مصادر قالت إنه خلال العشر الأواخر من الشهر الجاري، بينما قالت مصادر أخرى إنه خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن تخرج وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله ببيان صحفي توضح فيه آخر مستجدات الإعلان عن نتائج التوجيهي في فلسطين 2023، لاسيما وأن هناك أكثر من 87 ألف طالب وأسرهم ينتظرون الموعد على أحر من الجمر.

تحديد موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي في فلسطين 2023

تحديد موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي في فلسطين 2023، آلاف الطلبة وذويهم يبحثون الآن عن اخر مستجدات الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023، خاصة بعد الإعلان رسميا عن نتائج الثانوية العامة للمعاهد الأزهرية يوم الخميس الماضي، ومع كل تلك التصريحات الصحفية حول الإعلان عن نتائج التوجيهي، قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وضع المتابعين في آخر تطورات موعد نتائج توجيهي 2023 في فلسطين.

موعد نتائج التوجيهي في فلسطين 2023

موعد نتائج التوجيهي في فلسطين 2023، وبعض أن تضاربت الأنباء حول الموعد الرسمي للاعلان عن موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي في فلسطين، أكد أيوب عليان الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم اليوم السبت 15/7/2023، أن عملية الفرز والإدخال لنتائج الثانوية العامة تسير كما هو مخطط لها، وربما يتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري.

متى نتائج التوجيهي في فلسطين

متى نتائج التوجيهي في فلسطين، وفي تصريح سابق قال صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، إن تحديد موعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2023، ستكون نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى إنه لم يتم تحديد موعد نهائي ودقيق بشأن إعلان النتائج، لكنها لن تتعدى بداية مطلع الأسبوع القادم، أي ستتم مع نهاية الأسبوع المقبل، وإلى هنا انتهينا من نشر مقالة حملت معنونة بـ، موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين، تاريخ نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين.