بالفيديو حريق وانفجارات بمنشأة للمواد الكيماوية في أمريكا

اندلع حريق وانفجارات عدة في وقت متأخر من الليلة الماضية، بمنشأة للمواد الكيماوية في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وأصدرت شركة "داو" الأميركية للكيماويات بياناً صحفياً قالت فيه: إنها علمت بمصير جميع العاملين في المنشأة، وأن مركز الطوارئ التابع للشركة يتولى التعامل مع الحريق.

وتواصلت الشركة مع المسؤولين بشأن التعامل مع الحريق، فيما نقلت محطة "wdsu" أن ستة انفجارات على الأقل حدثت في مصنع "داو" للكيماويات، إذ اشتعلت النيران في مجمع داو الضخم في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

واستدعى الأمر إجلاء نحو 350 أسرة من المنطقة المجاورة، وأكد مسؤولون في الولاية ومسؤولون محليون وقوع الحادث وشهد عدة انفجارات، وأضافوا أنه تم احتجاز السكان في منازلهم كإجراء احترازي.

من جانبه، أفاد لاندون غروغر، المتحدث باسم مكتب شرطة وست باتون روج، بأن الفرق المختصة تواصل مكافحة الحريق الذي اندلع في المبنى، ولم يتم الكشف عن أي تسرب للمواد الكيميائية حتى الآن.

ووفقا للمسؤولين، وقع الحادث في وحدة "غايلكول 2" التي تتعامل مع مادة "أكسيد الإيثيلين"، وهي مادة كيميائية قابلة للاشتعال ومسرطنة للغاية.

وصرح كلينت مور، مدير الأمن الداخلي في "إيبرفيل"، بأن مسؤولي "داو" كانوا يتابعون الحادث بالمراقبة الجوية طوال فترة الحادث، وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولا يزال سبب الحادث غير معروف.