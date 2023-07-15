فواكه تساعد على التخلص من الإمساك... ما هي؟

تعتبر مشكلة الإمساك واحدة من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعا، والذي يسبب آلاما في المعدة وانتفاخا وشعورا بالضيق.

وهذا الأمر وبحسب العديد من المختصين في مجال الصحة يؤدي للشعور بالضيق، إلا أن هناك العديد من الفواكه التي تساعد على التخلص من الإمساك، وهي كما يلي:

البرتقال

هو مصدر للألياف وفيتامين سي، ومن المعروف أن هذه الفاكهة الحمضية لها تأثير ملين إلى حد معين.

كما يمكن للبرتقال أن يساعد تناولها كاملة (بدلا من العصائر) في الحصول على كمية أكبر من الألياف.

الموز

منذ القدم استخدم الموز الغني بالألياف كعلاج منزلي للإمساك، ومن المهم التأكد من نضج الموز، حيث يحتوي الموز غير الناضج على نسبة عالية من النشا المقاوم وله تأثير معاكس، فهو يعتبر أفضل لمن يعانون من الإسهال.

الكمثرى

لا تحتوي فقط على الألياف ولكن الفركتوز والسوربيتول، ومن المعروف أن السوربيتول يلين البراز ويسهل حركة الأمعاء.

الكيوي

لا شك أن محتواه العالي من الألياف والمياه يجعله حلا جيدا لمشكلة الإمساك، حيث تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن الأكتينيدين، وهو إنزيم موجود في الكيوي، قد يساهم أيضًا في فعاليته بهذه الحالة.

البابايا

وهي عبارة عن فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالماء والألياف، ويمكن أن ينظم حركات الأمعاء ويساعدك على التبرز.

التين

تحتوي فاكهة التين أيضًا على إنزيم يسمى "ficin"، والذي قد يساهم في تأثيرها الملين للأمعاء.

الخوخ المجفف

وبخلاف الفواكه الطازجة، يمكن أن تساعد هذه "الفاكهة الجافة" أيضا في تخفيف الإمساك لدى الكثيرين.