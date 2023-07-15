أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "إسرائيل تتطلع إلى إبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية، بعد مشاركتها في مؤتمر اقتصادي في البحرين ضمن مبادرة N 7".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن كبير مديري مشروع "N 7" ويليام وكسلر، قوله إن "إسرائيل أبرمت بالطبع اتفاقيات تجارية ثنائية متعددة مع دول في المنطقة، لكن لا توجد اتفاقيات تجارة إقليمية تشمل إسرائيل".

وأضاف وكسلر أن "N 7 مبادرة تدفع باتجاه اتفاقية إقليمية حرة بين إسرائيل وجيرانها العرب، تبدأ باتفاقية ثلاثية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين"، مؤكدا أن هناك أيضا اتفاقية طويلة الأمد مع الأردن.

وتابع: "ليس لدى إسرائيل أي اتفاقيات تجارة حرة متعددة الأطراف على الإطلاق وهذا في الواقع أمر غير معتاد"، مردفا: "إسرائيل والإمارات لديهما اتفاقية تجارة حرة ثنائية وأن إسرائيل والبحرين تنهيان المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة".

وتشهد مملكة البحرين انعقاد مؤتمر المنامة الثالث "N 7"، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الشرق الأوسط، ويشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى وخبراء من البحرين والإمارات ومصر والمغرب والسودان والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.

ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

يشار إلى أن كلا من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق تسوية مع "إسرائيل"، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية أمريكية.

وتلاهما السودان الذي وقّع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.