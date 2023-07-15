مناورات عسكرية روسية صينية في بحر اليابان

من المتوقع أن تشارك وحدات من الجيش الروسي في المستقبل القريب في التدريبات العسكرية التي تقيمها الصين في بحر اليابان تحت اسم "الشمال. التعاون 2023".

وقال مصدر في الوزارة: "وفقا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة في روسيا والصين، سيرسل الجيش الروسي قريبا مجموعة قوات بحرية وجوية للمشاركة في تدريبات -الشمال. التعاون 2023، التي تنظمها المنطقة الشمالية التابعة للقيادة القتالية بالجيش الصيني، في الجزء الأوسط من بحر اليابان".

وأضاف المصدر ذاته: "موضوع التدريبات سيكون هدفه الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، لزيادة مستوى التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية، وتعزيز القدرة على الحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار الإقليمي، وكذلك الرد على التحديات المختلفة في مجال الأمن".

وبدورها، قالت محطة التلفزيون المركزية الصينية: "إن مجموعة من 5 سفن حربية صينية غادرت صباح اليوم ميناء مدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ الشرقية وتوجهت إلى مكان تنفيذ المناورات".

وبحسب المحطة الصينية، تضم المجموعة المدمرتين "تشيتشيهار" و"قوييانغ"، والفرقاطتين ريتشاو و "زاوزوانج"، بالإضافة إلى سفينة الإمداد "تايهو".

الجدير ذكره أن روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري.