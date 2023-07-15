الولايات المتحدة ترسل طائرات(إف 16) للخليج  لحماية السفن من ايران

قال مسؤول دفاع أميركي بارز، بوقت متأخر الجمعة، إن الولايات المتحدة عززت استخدامها للطائرات المقاتلة حول مضيق هرمز الإستراتيجي لحماية السفن من عمليات السيطرة الإيرانية، على حد زعمه، مضيفًا أن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن العلاقات المتنامية بين إيران وروسيا وسورية عبر الشرق الأوسط.

في حديثه إلى مراسلي البنتاغون، قال المسؤول إن الولايات المتحدة سترسل طائرات مقاتلة من طراز (إف 16) إلى منطقة الخليج في نهاية هذا الأسبوع لتعزيز الطائرات الهجومية من طراز (إيه - 10) التي تقوم بدوريات هناك منذ أكثر من أسبوع. وتأتي هذه الخطوة بعد أن حاولت إيران السيطرة على ناقلة نفط قرب المضيق، الأسبوع، الماضي، وفتحت النار على إحداهما.

قال المسؤول الدفاعي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتقديم تفاصيل العمليات العسكرية في المنطقة، إن طائرات (إف-16) ستوفر غطاء جويًا للسفن التي تتحرك عبر الممر المائي وستزيد من رؤية القوات في المنطقة، كرادع لإيران.

قالت البحرية الأميركية في كلتا الحالتين إن السفن البحرية الإيرانية تراجعت عندما وصلت المدمرة "يو إس إس ماكفول" التي تعمل بصواريخ موجهة إلى مكان الحادث.

بالإضافة إلى ذلك، قال المسؤول الدفاعي للصحافيين إن الولايات المتحدة تدرس عددًا من الخيارات العسكرية لمواجهة العدوان الروسي المتزايد في سماء سورية، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الجهود لضرب زعيم بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في نهاية الأسبوع الماضي.