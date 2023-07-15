بعد التوافق بين السلطة والاحتلال وأطراف إقليمية... خطة ضد جنين خلال أيام لمنع تعاظم المقاومة

علمت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم السبت 15/7/2023 وفقا لمصادر أمنية في السلطة، أن الأخيرة ستطلق، خلال الأيام المقبلة، عمليات اعتقالات موسعة ضدّ كوادر من المقاومة في منطقة شمال الضفة وتحديداً منطقة جنين، توازياً مع فرض إجراءات لمنع عمليات إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال انطلاقاً من المدينة ومخيمها.

ويأتي هذا في إطار مخطّط تمّ التوافق عليه بين السلطة ودولة الاحتلال وأطراف إقليمية أخيراً، بهدف منع تعاظم قوة المقاومة في الضفة ، والحيلولة دون انهيار السلطة.

وتأكيداً للمعلومات التي أوردتها «الأخبار» عن مخطّط للسيطرة على جنين، شكّلت زيارة رئيس السلطة محمود عباس للمدينة خطوته الأولى، على أن يشمل أيضاً تعزيز وجود الأجهزة الأمنية وسطوتها، وتنفيذ حملة اعتقالات بحق عناصر من حركتَي «الجهاد الإسلامي» و «حماس» الخطوة الأولى على طريق "استعادة السيطرة".

و كشفت «القناة الـ 14» العبرية، مساء أول من أمس، أن المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر أمراً إلى الجيش الإسرائيلي وجهاز «الشاباك» وحرس الحدود بتجميد النشاط الأمني الاستباقي في جنين من أجل إعطاء السلطة وأجهزتها فرصة للتعامل مع المنطقة المشبعة بالمسلحين، وإعادة فرض القبضة التي فقدتها في الميدان.