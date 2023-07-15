مدير مكتب زيلينسكي يستبعد هجوماً روسياً نووياً

استبعد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن تشن روسيا هجوماً نووياً على قواته بلاده التي أطلقت أخيراً هجوماً مضاداً.

وذكر أندريه يرماك، أن هناك تهديداً روسياً دائماً باستخدام السلاح النووي لوقف الهجوم الأوكراني المضاد.

واستدرك مدير مكتب زيلنسكي، قائلا: "إن التهديد ليس كبيرا في الوقت الراهن".

وجاء ذلك بعد أيام من تصريح للرئيس الأميركي، جو بايدن، قال: "إنه لا يوجد احتمال حقيقي لشن روسيا هجوما نوويا على أوكرانيا أو الغرب".

وبدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "إن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" يشكل "تهديدا نوويا"، لكون هذه المقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية".

من جهته، لم يكف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، عن الحديث عن احتمالات الصدام النووي مع الغرب.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية: "إن القوات الروسية نفذت الليلة الماضية 50 غارة جوية و43 هجوما من منظومات الصواريخ".

وأضافت: "قواتنا صدت جميع هجمات القوات الروسية على محور باخموت في الـ24 ساعة الأخيرة".

وتابعت الأركان الأوكرانية: "القوات الروسية تركز جهودها على منع مزيد من التقدم لقواتنا على محوري زابوريجيا وخيرسون".

ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت مجمع صواريخ مضادة للطيران للقوات الروسية في الساعات الـ24 الماضية.