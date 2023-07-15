تبرئة لاعب مان سيتي السابق من تهمة الاغتصاب

أكدت وسائل إعلام، أمس الجمعة، أن محكمة بريطانية برأت بنجامين مندي، اللاعب السابق في مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، من تهمتي اغتصاب ومحاولة اغتصاب.

وكان في يناير الماضي، ثبت أن مندي غير مذنب في 6 اتهامات بالاغتصاب، وواحدة بالاعتداء الجنسي.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز"، أنه جرت الجلسة في محكمة تشيستر كراون، حيث أن مندي بكى بعد إعلان الحكم.

وبدوره، قال محامي مندي في بيان: "بنجامين مندي يود توجيه الشكر إلى أعضاء المحكمة بشأن تركيزهم على الأدلة في هذه المحاكمة بدلا من التركيز على الشائعات والتلميحات التي أعقبت هذه القضية منذ البداية".

وأضاف المحامي: "هذه المرة الثانية التي يُحاكم فيها السيد مندي ويثبت أنه غير مذنب من قبل هيئة المحكمة، وإنه سعيد لأن المحكمة وصلت إلى الحكم الصحيح، ولقد مر 3 أعوام تقريبا منذ أن بدأت الشرطة التحقيق في هذه القضية".

وتابع : "مندي يشكر كل من سانده طوال هذه المحنة ويطلب الآن الخصوصية حتى يمكن من إعادة بناء حياته".