بالفيديو ميسي ينجو من حادث سير مروع

نجا نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من حادث مروري، بعد تجاوز سيارته الإشارة الحمراء أمام تقاطع طريق.

وكان ميسي برفقة شرطة فورت لودرديل أمس الجمعة، عندما انطلقت سيارته مباشرة إلى التقاطع، متجاوزا الإشارة الحمراء.

ولحسن حظ ميسي، فقد انتبه السائقون إلى مركبته، الأمر الذي حال دون تعرضه لحادث، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإنه لم يعرف إن كان ميسي هو من يقود السيارة، إلا أنه كان من بين الركاب حسبما وثقت كاميرا قناة "تي يو سي سبورتس" الأرجنتينية.

🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.



