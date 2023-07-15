وفاة 10 مهاجرين في موجة حر جنوب الولايات المتحدة

توفي، نهاية الأسبوع الماضي، 10 مهاجرين على طول الحدود الأميركية مع المكسيك؛ بسبب درجات الحرارة المرتفعة إلى وفاة ، وفقا لشرطة الحدود.

وأفادت شرطة الحدود الأمريكية، بوفاة 10 مهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية بفعل موجة الحر الشديد.

وتشهد الولايات المتحدة، خصوصا الولايات الجنوبية منها، حاليا موجة حر شديدة، الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من ممارسة أنشطة نهارية خارجية.

وكان قد حذر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من أن "أشد فترات موجة الحر تبدأ" نهاية هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقالت وكالة فرانس برس: "منذ بداية الأسبوع تسود موجة حر الولايات الجنوبية الغربية الصحراوية، ما يمثل خطرا صحيا على كبار السن وعمال البناء والتوصيل والأشخاص المشردين".

وتسببت الحرارة الشديدة في إلغاء سلسلة حفلات كان مقررا أن تُقام في الفترة المسائية في نهاية كل أسبوع من الصيف في المدينة.

ويُشار إلى أنه منذ أيام عدة تدق السلطات ناقوس الخطر باستمرار وتوصي السكان بتجنب الأنشطة النهارية الخارجية وبمراقبة علامات الجفاف التي يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة في ظل درجات الحرارة العالية.