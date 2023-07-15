5 أطعمة غنية بمعدن الكروم المفيد لهذه الأمراض!

تحتوي بعض الأطعمة على معدن الكروم المفيد، وبحسب العديد من الخبراء يساعد الكروم في خفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول المفيد، كما أنه يحسن أيضا حساسية الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ويرى العديد من المختصين في مجال الصحة، يلعب الكروم وهو معدن نادر دورا مهما في طريقة تفكيك الجسم للبروتينات والكربوهيدرات والدهون، كما يساعد الكروم أيضا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويدعم تخفيض الوزن وصحة الدماغ.

ويعتبر الكروم مكمل غذائي ويتوافر في مجموعة من الأغذية المختلفة، وهذه أهم الأغذية التي تحتوي على هذا العنصر:

- دقيق القمح الكامل

يساعدك تناول منتجات القمح الكامل على إضافة المزيد من الكروم إلى نظامك الغذائي، إذ توفر مثلا شريحة متوسطة الحجم (36 غراما) من خبز القمح الكامل 1 ميكروغرام من الكروم.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر دقيق القمح الكامل مصدرا جيدا للبروتين والألياف، وهما عنصران مغذيان يساعدان في تقليل الشهية، مما قد يساهم في إنقاص الوزن.

- عصير العنب

يعتبر عصير العنب مصدرا ممتازا للكروم، إلا أن الأطباء ينصحون بضرورة الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي السكر المضاف لآثاره السلبية على الصحة، وفقما ذكر موقع "هيلث لاين" المتخصص بالمواضيع الصحية.

- الفاصولياء الخضراء

تقدم حصة نصف كوب (73 غراما) من الفاصولياء الخضراء 1.1 ميكروغرام من الكروم.

- عصير البرتقال

توفر حصة كوب واحد (240 ميلي) من عصير البرتقال 2.2 ميكروغرام من الكروم أو 6 في المئة من الاحتياج اليومي لهذا المعدن، و90 في المئة من القيمة اليومية لفيتامين "سي".

كذلك يعتبر عصير البرتقال غنيا بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات.

- لحم البقر

وتعتبر البروتينات الحيوانية وخصوصا لحم البقر مصادر جيدة للكروم، إذ توفر حصة (85 غراما) 2 ميكروغرام من المعدن.