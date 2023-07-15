الوكيل المساعد بوزارة التعليم : عملية الفرز والإدخال لنتائج الثانوية العامة تسير ببطء في غزة

أكد أيوب عليان الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم اليوم السبت 15/7/2023 ، أن عملية الفرز والإدخال لنتائج الثانوية العامة تسير كما هو مخطط لها ، وكما أعلن عنها الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور بأن النتائج قد تكون نهاية الأسبوع القادم.

وقال عليان خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم": إن الأمور بشأن الإدخال والفرز تسير في المحافظات الشمالية بشكل ممتاز ، في حين أن هناك بعض البطء في المحافظات الجنوبية " قطاع غزة " نظراً لقلة المصححين ، بالإضافة إلى أن أعداد الطلبة في المحافظات الجنوبية أكبر .

وكان صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أعلن الأربعاء الماضي، أن تحديد موعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” في فلسطين، ستكون نهاية الأسبوع المقبل.

وقال الخضور: إنه لم يتم تحديد موعد نهائي ودقيق بشأن إعلان النتائج، لكنها لن تتعدى بداية مطلع الأسبوع القادم، أي ستتم مع نهاية الأسبوع المقبل.